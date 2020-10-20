Vali Şentürk, "Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız" - Son Dakika

Vali Şentürk, "Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız"

20.10.2020 11:36
Vali Şentürk,

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarını kabul etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarını kabul etti.

Vali Şentürk, Muhtarlar Günü dolayısıyla, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İdare ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas'ın da hazır bulunduğu kabulde, Vali Şentürk, muhtarların gününü kutladı.

"Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız"

Korona virüsle salgınıyla mücadelede de muhtarlara büyük görev düştüğünü ifade eden Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Mahalle ve köylerde korona virüs salgınıyla mücadelede duyarlı olmanızı istiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu hassasiyete uymalarını arzu ediyoruz. Hep beraber bilinçli olmak zorundayız. Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız. Yerel yönetim birimi olarak, sizler devletin yerelde eli, ayağı, gözü, kulağısınız. Mahalle veya köyünde vatandaşın derdiyle dertlenen, kimsesizin, yaşlının, hastanın, yetimin hemen yanında olan muhtarlara, halkımıza hizmette kolaylıklar diliyorum. Hepimiz görevimizi toplum için yapıyoruz." - BİLECİK

Vali Şentürk, Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız
Vali Şentürk, Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız
Vali Şentürk, Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız

Muhtarlar Derneği, Muhtarlar Günü, Necati Şentürk, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Şentürk, 'Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız' - Son Dakika

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