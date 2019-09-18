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Vali Şentürk muhtarlarla bir araya geldi

31 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Şentürk muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.


Vali Bilal Şentürk, Bozüyük'te köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, muhtarların talep ve isteklerini de dinledi.


"Bilecik, her şeyin en iyisinin olabileceği bir il"


Burada bir açıklamada bulunan Vali Şentürk, Bilecik'in her şeyin iyisinin olabileceği bir il olduğuna değinerek "Bozüyük ilçesi, Türkiye açısından kavşak noktasında bulunmasının yanında, aynı zamanda ilimizin dışarıya açılan yüzü. Gerek sanayisi, gerek sahip olduğu tarihi doğal değerleri, gerekse tarımsal üretim potansiyeli ile oldukça zengin. Bununla birlikte hem istihdam kapısı olarak, hem de ürün çeşitliliği olarak ülkenin ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlayan bir ilçe. Bir muhtar köyde görev ve sorumluluklarının yanında, çocuğunu okula gönderiyorsa eğitim hizmeti alan pozisyonunda. Dolayısıyla hepimiz hizmet verirken bir yandan da hizmet alıyoruz. Burada da temel ilkemiz büyük ölçüde empatidir. Aldığımız hizmet kalitesinden, verdiğimiz hizmet kalitesini topladığımız zaman verdiğimizin daha yüksek olması gerektiğini değerlendirerek görev yapma anlayışında olursak sunduğumuz hizmetlerde hem vatandaşımızın memnuniyetini hem de bireysel olarak da kendimize karşı saygınlığı kazanmış oluruz. Devletimizin bize vermiş olduğu kaynakları en verimli en ideal şekilde de insanımızın ihtiyacına kullanmış oluruz" dedi.


"Görevimizi daha iyi yapabiliriz"


Görevlerini daha iyi yapacakları arayışında olacaklarını belirten Vali Şentürk, "Kaynaklar sınırsız değil ama ihtiyaçlarda sınır yok. Dolayısıyla ihtiyaçlar da zaman zaman değişiklik oluyor. Hayat standartlarımızda iyileşmeler var. Buna bağlı olarak da kaynaklarımızı doğru oranda kullanmamız gerekiyor. Yarını hesaba katarsak, çocuklarımızın kaynaklarını bugünden harcamamalıyız. Onlara daha yüksek standartlarda yaşayabilecekleri imkan ve kabiliyet kazandırmamız gerekir. İhtiyaçları aciliyet süzgecinden geçirerek ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini, ne kadar çok kamu yararını gerçekleştirdiğini hesap ederek planlamak zorundayız. Dolayısıyla kurumlarımızdan hizmet talep ederken imkan ve kabiliyetin doğru ve yerinde kullanılmasına, israf edilmemesine özen göstermek durumundayız. Kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Türkiye, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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