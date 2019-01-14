Vali Şentürk Muhtarlarla Buluştu

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısında muhtarlarla buluştu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay
, daire müdürleri ile merkez ve ilçe köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, Şeyh Edebali'nin 'İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın' sözünün, Bilecik için bir kavram ifade ettiğini söyledi.
Vazgeçecek bir bireyin olamayacağını bilerek mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk
, "Toplumlar sağlıklı bireylerle ancak geleceklerini sağlıklı olarak inşa edebilirler. Geleceklerine güvenebilirler. İlimizde, emniyet ve asayiş açısından gerekse bağımlılığıyla muhatap açısından çok büyük tehditlerle karşı karşıya değiliz. Ama bu bizi hiçbir zaman rehavete düşürmemek durumundadır. Biz köylerin alt yapısından, köyde yaşayan insanların rahat ve huzurlu, refahı açısından olduğu gibi şehir merkezinde de farklı noktalarda gerek fiziki yapılarda gerekse insana dönük yatırımları iyi hale getirmeliyiz. Bunun için önce sağlık geliyor" dedi.
"Uyuşturucu maddelerin birçoğu doğal olmayan maddeler"
Şentürk, konuşmasının devamında, uyuşturucu maddelerin birçoğunun doğal olmayan maddeler olduğuna değinerek, "Birileri sadece para kazanma amaçlı değil dünyayı ve toplumları etkileme, yönlendirme ve hasımlarını zayıf düşürme amacıyla da bunu kullanıyor. Bağımlılıkla mücadele ederken yeniden dirilebilmemiz, sağlıklı bir geleceği inşa edebilmemiz, dünyada güçlü ve etkili olmamız açısından da mücadelede uyanık olmak zorundayız. Bağımlıları kurtarma çabalarının yanında asıl olan buna bulaşmama noktasında atılacak adımlardır. Bağımlılık yapan malzemelerin temini, üretilmesi, ticaretinin yapılması, yaygınlaştırılmasına dönük her türlü önlemin tabana yayılması lazım. Toplumun her kademesi tarafından sahiplenilmesi gerekir. Sadece devletin ve kolluk kuvvetlerinin işi değildir. Yeşilay
Derneğinin açılması için Valilik olarak destek vermeye hazırız. Temel mantığımız sorumlulukları paylaşmalıyız. Toplum adına bizim temel yatırımları sağlamak, bulunduğumuz bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlamak gibi görevlerimiz olduğu gibi toplumun sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettirmesini sağlamak, geleceğe dönük olarak her yönüyle yanlışa bulaşmayan, düzgün işler yapan yani kendinden çok toplumu, beraber yaşadığı insanları düşünen ve onlar için taşın altına elini sokan insanların olduğu bir toplum oluşturmak bizim asıl vazifemiz olmalıdır" dedi.
"Önceliğimiz kimsesizin kimsesi olmak"
Vali Şentürk, kendisinin ve kamu görevinde bulunanların devletin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri vatandaşa ulaştırma, vatandaşın sahip olduğu imkan ve kabiliyeti kamuya mal etmekle mükellef olduğunu belirterek, "Bunun için Cumhurbaşkanımız periyodik olarak muhtarları Külliyede zaman zaman topluyor. Muhtarlarla periyodik toplantılar yapılıyor. Bizim sahadaki gözümüz ve elimiz olmalısınız. Burada temel anlayışımız kamu yararı olmasıdır. Önceliğimiz kimsesizlerin kimsesi olabilmek noktasında devletin sağladığı imkanları doğru yerlere zamanında ulaşmasını sağlamaktır. Bu konuda en büyük yardımcımız muhtarlarımız. Dolayısıyla sahipsiz, kimsesiz, yaşlı ve köşede kalmış birileri köyümüzde, mahallemizde olmamalı. Birinci mesuliyet muhtarlarımıza ait. İhtiyaçların giderilmesi noktasında tedbirler alacağız. Bizim toplumumuz, sahip çıkma noktasında güç ve kabiliyete sahip" ifadelerine yer verdi.
"İşin sahiplerini artırmalıyız"
Kamu birimlerinin, asli görevlerini ve üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Vali Şentürk, "Kamu hizmetlerinin sahiplenebilmesi, devamlılığı ve kalitesinin artırılması toplumun ilgisi ve sahiplenilmesine bağlıdır. Sorumluluk paylaşma noktasında sorumluluk alan kişi, fedakarlık yapan kişi bu işin sahibi demektir. İşin sahiplerini artırmalıyız. Kamuya dönük işlerin sahipleri ne kadar artarsa o kadar kaliteli hale getiririz ve sorun olmaktan çıkartırız. Biz topraklarımızdan istifade etmeliyiz. Bilecik, 4 iklim özelliğine sahip. Verimli topraklarımız var. İddialı olabileceğimiz tarımsal ürünlerimiz var. İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel, kalkınma ve gelişmesi anlamında var olan potansiyeli etkin bir şekilde harekete geçirmeliyiz" şeklinde konuştu. - BİLECİK