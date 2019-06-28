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Vali Şentürk muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk muhtarlarla buluştu, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Şentürk, Hamidiye İdadisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Bilecik başta olmak üzere Söğüt'e de özel dokunuşlar ve özel hizmetler yapmak istediklerini belirterek, gayret ve çabalarının bu yönde olduğunu kaydetti.
Hizmetleri icra ederken en önemli yardımcılarının ilçe kaymakamları, belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, kamu kuruluşları ile halkın olduğunu anlatan Şentürk, "Ortak bir anlayışla hep beraber buradaki kamu hizmet standardını en yüksek seviyeye çıkartmalıyız." dedi.
Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İdari ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas ve ilgililer ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarına göre tam puan alan Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Nam'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Daha sonra Öztürk ile Çelebi Sultan Mehmet Camisi bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Şentürk, 100 yataklı kız öğrenci yurdu ile Sağlık Meslek Lisesi Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu.
Şentürk, ayrıca Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ile teknik sürüş eğitimi ve diğer eğitim alanlarındaki eğitimleri izledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:24 Kaynak: AA
Hamidiye, Bilecik, Söğüt, Güncel
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