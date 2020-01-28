Vali Şentürk muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Şentürk muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Vali Şentürk muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaretinde mahalle ve köy muhtarlarının önemine değinerek, "Muhtarlardan özellikle köy ve mahallelerinde kimsesiz, yaşlı ve özel durumu ile ihtiyacı olan vatandaşları bildirmelerini isteyerek, kamu hizmetinin yanında muhtarların hizmet...

Vali Şentürk muhtarlarla buluştu, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaretinde mahalle ve köy muhtarlarının önemine değinerek, "Muhtarlardan özellikle köy ve mahallelerinde kimsesiz, yaşlı ve özel durumu ile ihtiyacı olan vatandaşları bildirmelerini isteyerek, kamu hizmetinin yanında muhtarların hizmet alan konumundadır" dedi.


Vali Şentürk, Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaretinde Bilecik Muhtarlar Derneğini Başkanı İlhami Çınar ile mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların köyde ve mahallelerinde görev ve sorumlulukları olduğunu belirten Vali Bilal Şentürk, "Hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Vatandaşlara, yüksek standartlarda yaşayabilecekleri imkan ve kabiliyet kazandırmamız gerekir. Elimizdeki imkanları doğru değerlendirdiğimiz zaman vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamış oluruz. Köylerimizde de güzel çalışmalar var. İdare olarak birinci yardımcılarımız sizlersiniz. Köylerde ve mahallelerde gözümüz, kulağımızsınız. Birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin birliğini, bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu sağlama noktasında hep beraber çalışacağız." dedi.


Dernek Başkanı Çınar da Vali Şentürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı muhtarlar adına teşekkür etti. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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