Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Vali Şentürk, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

34 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle buluştu.

Vali Şentürk, Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle buluştu.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halis Çelik ile birlikte, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde ilk olarak, öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, öğrencilerin motivasyonunun, ailenin yanında öğretmenlerin de artırabileceğini ifade etti. Şentürk, "Valilik olarak ilimizde eğitim ve öğretim etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla başlattığımız uygulamayla öğrencilerimiz, kurumlarda staj yapıyor. Bu eğitimin bir parçasıdır. Amacımız, çocuklarımızın devleti tanımalarıdır. Benim için bir çocuğun eğitimi, yol yapmaktan daha değerlidir. Biz insan yetiştiriyoruz. İşimiz sadece sınav kazandırmak olmasın. Çocuklarımızı, kendilerini ifade edebilen, yaptığı işi iyi yapabilecek sağlıklı ve doğru bireyler olarak yetiştirmek hedefimiz olmalı. Çocuklarımıza sorumluluklarını erken vermemiz lazım ki, hayata erken hazırlansınlar" dedi.

"Yaptığınız işi sevin, hayatla barışık olun"

Öğrencilere sınıflarında, farklı sorular sorarak, cevaplar almaya çalışan Vali Şentürk, yapılan işin sevilmesini ve hayatla barışık olunması gerektiğine değinerek, "İnsanın yaptığı işi sevmesi de, sevdiği işi yapması da aynı sonuca götürür. İnsan, yaptığı işi zamanla sevebilir. Yaptığınız işi sevin. Hayatla barışık olun. Yakaladığınız fırsatları iyi değerlendirin. Hangi alanda olursanız olun, insanlara faydalı, dertlerine koşan ve çözüm üreten bireyler olun. Değer kazanan, değer üreten olun" şeklinde konuştu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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