Vali Şentürk ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Şentürk ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Şentürk ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Şentürk ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin ve İl Milli Eğitim Müdür V. Halis Çelik, Bilecik merkezde eğitim veren Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret etti. Okul ziyaretçi defterinin imzalayan Vali Şentürk, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle eğitim-öğretim ve gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Vali Şentürk, öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşme gerçekleştirdi. - BİLECİK

Meclis Başkanı, Necati Şentürk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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