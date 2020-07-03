Vali Şentürk Pazaryeri'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Şentürk, ilçeye bağlı Karaköy'de Kaymakamlık, Köy Muhtarlığı ve Karaköyspor Kulübü işbirliğinde yapılan halı sahada Kaymakam Berker Çırak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve beraberindekilerle incelemede bulunarak, Köy Muhtarı Necmettin Kayacık ve Kulüp Başkanı İsmail Sert'den bilgi aldı.

Şentürk, daha sonra 2011 yılında şehit olan Piyade Komando Asteğmen Bilal Özcan'ın Dereköy'de yaşayan anne ve babasını ziyaret etti.

Aileyle bir süre sohbet eden Şentürk, ziyaretin ardından Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.