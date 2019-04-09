Vali Şentürk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılını Kutladı

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şentürk
, yayımladığı mesajında, "Ülkemizde huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlayan, gerektiğinde canını hiçe sayan polislerimiz, çok onurlu bir görevi yerine getirmektedirler. Kamu düzeninin korunması, ülkemizde asayişin sağlanması gibi işlevleriyle halkın güvenini kazanan Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana hizmet kalitesini sürekli artırmış, kendini yenilemiştir. Gücünü halktan ve kanunlardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canı pahasına görevlerini yerine getirerek halkımızın güven ve takdirini kazanmıştır. Bu anlayış doğrultusunda tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır. Bu düşüncelerle, ilimizde güven ve huzur ortamının sağlanmasında, fedakarca çalışmalar gösteren, Bilecik ilinin Türkiye
'nin en güvenli ve huzurlu ili olmasında mesai mefhumu tanımadan büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK