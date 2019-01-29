Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Vali Şentürk, Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

26 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği olarak 95 yıldır hizmet veren hükümet konağında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Şentürk, Restorasyon Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği olarak 95 yıldır hizmet veren hükümet konağında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Şentürk ve beraberindeki heyet ile birlikte yaklaşık 1 buçuk buçuk yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firma ve ilgililerden bilgi aldı. Eski hükümet konağı bölgesinde yapılacak çevre düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi alan Vali Şentürk, tarihi eserlerin korunması ve aslına uygun olarak restorasyonun yapılmasın önemli olduğunu söyledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

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