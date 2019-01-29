Vali Şentürk, Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği olarak 95 yıldır hizmet veren hükümet konağında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği olarak 95 yıldır hizmet veren hükümet konağında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.



Vali Şentürk ve beraberindeki heyet ile birlikte yaklaşık 1 buçuk buçuk yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firma ve ilgililerden bilgi aldı. Eski hükümet konağı bölgesinde yapılacak çevre düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi alan Vali Şentürk, tarihi eserlerin korunması ve aslına uygun olarak restorasyonun yapılmasın önemli olduğunu söyledi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan

Cinsel İçerikli Filmde Anne ve Babasını Gören Genç Kızın Psikolojisi Bozuldu

'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekor Kıran Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı