Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk şeftali hasadı yaptı
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Vali Şentürk şeftali hasadı yaptı

51 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, uygun toprak yapısı ve iklimi bakımından meyve ve sebze üretimiyle adından söz ettiren Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üreticiyle buluştu.

Vali Şentürk şeftali hasadı yaptı, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, uygun toprak yapısı ve iklimi bakımından meyve ve sebze üretimiyle adından söz ettiren Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üreticiyle buluştu.

Vali Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte ilk olarak Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Şentürk, daha sonra beraberindekilerle Oğulpaşa köyünde "Köy yollarını ağaçlandırma ve köy bahçeleri" projeleriyle köy tüzel kişiliğine ait yaklaşık 50 dekar araziye bin 350 adet "chendler" cinsi ceviz fidanı dikilen alanda incelemelerde bulundu.

Çerkeşli köyünde de çiftçilerin ürettikleri, ürüne göre uygun sıcaklık ve nem dengesinin korunmasını sağlayarak satış ve pazarlamada imkan sağlayan soğuk hava depolarında incelemede bulunan Vali Şentürk ve beraberindekiler şeftali hasadı yaparak, üretici ve tarım işçileriyle sohbet etti.

Öte yandan, hasadın bereketli olmasını dileyen Vali Şentürk, Çerkeşli köyünde 29 bin metrekarede, mesire alanı yapılması planlanan sahada incelemede bulundu. - BİLECİK
Necati Şentürk, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
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