Vali Şentürk, su baskını olan evlerde incelemede bulundu
30 dakika önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üç gündür devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde su baskınlarından etkilenen evlerde incelemede bulundu.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Valisi Bilal Şentürk, üç gündür devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde su baskınlarından etkilenen evlerde incelemede bulundu.
Vali Şentürk, Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD
) Hayri Demirel
ile birlikte kentte etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Bahçelievler
ve Hürriyet
Mahallelerinde incelemede bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden Vali Şentürk, "Meteorolojiden aldığım bilgiye göre Bilecik'te 3 günde metrekareye 96 kilogram yağış düşmüş bulunuyor. Bu bir afet. Bazı iş yerlerini ve evlerin zemin katlarını su basmış durumda. Ekipler tarafından zarar tespit çalışmaları yapılıyor. Tabi bu tür afetlerde öncelikli olarak gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Sel baskınlarının ağırlıklı olarak yaşandığı mahallelerde incelemede bulunduk. Bilecik halkına tekrar geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK
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