Vali Şentürk, şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Şentürk, şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Şentürk, şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi.

Vali Şentürk, şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi.


Bilecik Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, şube müdürleri ile antrenörler katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, özellikle gençlere spor alışkanlığının kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, "Her insan spor yapmalı ve spor hayat tarzı olmalı. Gençlere sporun tadına vardırmalıyız. Bir öğrencinin göstermiş olduğu performans ailesi başta olmak üzere mahallesinde veya arkadaşları arasında ilgi toparlayabilir. Başarıyı sürdürebilen bir insan etrafına örnek oluşturur. Spor birlikteliği de sağlayabilir. Bilecik'in spor alt yapısı güzel. Spor salonlarımız ve sahalarımız yeterli. Hiçbir çocuğumuzdan, gencimizden vazgeçemeyiz. 36 bin öğrencimiz var, her öğrenci sporun herhangi bir branşıyla ilgilensin. Yeteneği olması önemli değil ama bir takımın parçası, neferi veya üyesi olsun. Ekip ruhu insanları başarılı kılar. Ortak iş yapma becerisini kazandırır. Güzel bir antrenör kadromuz var. Ne kadar çok kitleye ulaşabilirsek o kadar iyi olur. Başarılı olmak hedefimiz. Bir hedef ortaya koymalıyız. Farklı branşlarla ilgili okullarımızda görsellerle destekleyerek, tanıtım faaliyetleri yapalım. Teşvik edici olalım. Sizlerden ekstra katkılar bekliyorum. Severek ve sevdirerek yapalım. Ailelere de sorumluluk vererek, çalışmalarımızın içerine katmalıyız. Anlamlı meşguliyeti olmazsa insanlar, yanlış alışkanlıklara kayabiliyor. Spor yapan bir kişi kötü alışkanlıklara da bulaşmaz" ifadelerine yer verdi.


Başarılı sporcular ödüllendirildi


Öte yandan, Vali Şentürk tekvandoda Dünya 3'üncüsü ve Avrupa 2'ncisi olan Zeynep Nur Sarıçiçek'i, karatede Avrupa 3'üncüsü olan İsmet Durmuş'u ve halterde Türkiye Bedensel Engellilerde birinci olan Nihat Yel'i ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Avrupa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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