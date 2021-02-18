Vali Şentürk talepleri kaymakamlardan dinledi - Son Dakika

Vali Şentürk talepleri kaymakamlardan dinledi
18.02.2021 14:15
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerini ziyaret ederek ilçelerdeki talep ve sorunları bizzat kaymakamlardan dinledi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerini ziyaret ederek ilçelerdeki talep ve sorunları bizzat kaymakamlardan dinledi.
Vali Bilal Şentürk, ilk olarak Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin'i makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, Kaymakam Şahin'den ilçede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Yenipazar ilçesine geçerek Yenipazar Kaymakamlığına vekaleten atanan Muhammed Raşit Kurt'u makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, Kaymakam Vekili Kurt'a başarılar dileyerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor