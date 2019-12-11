Vali Şentürk temsili idarecilik yapan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Şentürk temsili idarecilik yapan öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Vali Şentürk temsili idarecilik yapan öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, başarının ve motivasyonun arttırılması kapsamında başta Valilik makamı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün temsili idarecilik yapan öğrencilerle buluştu.

Vali Şentürk temsili idarecilik yapan öğrencilerle buluştu, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, başarının ve motivasyonun arttırılması kapsamında başta Valilik makamı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün temsili idarecilik yapan öğrencilerle buluştu.


Vali Şentürk, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Valilikçe başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ile bir günlük idarecilik yapan öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte, öğrencilerin edindikleri kazanımlarla ilgili düşüncelerini aldı. Burada bir açıklama yapan Vali Şentürk bilgiye ulaşmanın artık zor olmadığını ifade ederek, "Bilgiye ulaşmak artık zor değil. Fakat zor olan doğru bilgiye ulaşmak ve onu davranışa dönüştürmektir. Her görev, iyi yanlarıyla beraber bir takım sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Biz bugünü yönetiyoruz, yarını sizler yöneteceksiniz. Dolayısıyla sizin ufkunuz önemli, sorumluluk duygunuz çok, çok önemli hayata bakışınız daha çok önemli. Kendinizi her alanda iyi yetiştirmelisiniz. İdareciler olarak, kimin bir yeteneği varsa onun önünü açalım, yeteneğinden istifade edelim ve geliştirelim istiyoruz. Sizlere idarecilik yaptırmaktaki amacımız, kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini görmeniz yol haritanızı çizmeniz, tecrübe edinmeniz ve öğrenmenizin yanında arkadaşlarınızla paylaşmanızdı. Bizlerin de sizlerin tecrübelerinizden ve gözlemlediklerinizden alacaklarımız var" dedi.


Öğrenciler de, Valilik tarafından başlatılan bu proje sayesinde kurumlarda kazandıkları deneyimleri paylaşarak, genel olarak işleyişin aslında göründüğü gibi olmadığını, idareciliğin sorumluluk gerektiren, çaba gösterilmesi gereken görevler olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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