Vali Şentürk'ten 100 yaşını geçen 4 anneye ziyaret - Son Dakika

Bilecik'te 100 yılı aşarak Cumhuriyet tarihinden daha yaşlı olan annelere sürpriz ziyaret yapan Vali Bilal Şentürk, Anneler Günlerini kutladı.



Vali Şentürk, ilk olarak Bahçelievler'de oğlu ile birlikte yaşayan Gülizar Şişçi'yi, ardından sırasıyla Ertuğrulgazi mahallesinde çocuklarının yanında ikamet eden Fatma Gürses ve Hatice Oskay ile Vezirhan beldesinde yaşayan Hanife Temizhan'ı ziyaret etti.



"Gençlik böyle kalmıyor. Ninelerimize, annelerimize hep hürmet edeceğiz"



İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun hediyesi ile anneler adına Sakarya'da oluşturulan "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'na dikilen fidanın sertifikasını veren Vali Şentürk, "Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını ilettik. Büyüklerimiz bizler için birer değerdir, nimettir ve çınardır. Ailemizin de bir bereketi onlar, bizlerinde istikbali annelerimiz, ninelerimiz. Annelerimize karşı gönül borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız, onlara ne kadar iyi bakarsak çocuklarımızda bize öyle bakarlar. Onların hayır dualarıyla ayaktayız. Annenin kutsallığı her şeyin üstündedir. Gençlik böyle kalmıyor. Ninelerimize, annelerimize hep hürmet edeceğiz. Ninelerimizin adları dikilen fidanlarla yaşayacak. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, saygının en büyüğünü hak eden annelerimizin " Anneler Günü'nü tekrar en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - BİLECİK