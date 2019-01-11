Vali Şentürk'ten 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İnceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) incelemede bulundu.



Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bahadır ve AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile birlikte 112 Acil Çağrı merkezi binasında incelemede bulunarak ilgililerden bilgi aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün aynı merkezden hizmet vereceğini bildiren Vali Şentürk, "Oluşturulacak bir kriz yönetimi ile olağanüstü durumlara daha hızlı müdahale sağlanacak. GAMER aracılığıyla insanların yoğun olarak kullandığı risk oluşturan mekanlarda kesintisiz ve güvenilir bir görüntü sağlanacak. Bütün verilere ulaşılabilecek" dedi.



Vali Şentürk, ayrıca merkezin çalışma düzeni, personel eğitimi ve faaliyet planı hakkında da bilgi aldı. - BİLECİK

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