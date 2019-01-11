Vali Şentürk'ten 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İnceleme
1 saat önce
Vali Bilal Şentürk, 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) incelemelerde bulundu.
Vali Bilal Şentürk, 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD
) incelemelerde bulundu.
Şentürk, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün
, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bahadır
ve AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile birlikte 112 Acil Çağrı merkezi binasında incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.
112 Acil Çağrı Merkezi ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün aynı merkezden hizmet vereceğini dile getiren Şentürk, "Oluşturulacak bir kriz yönetimi ile olağanüstü durumlara daha hızlı müdahale sağlanacak. GAMER aracılığıyla insanların yoğun olarak kullandığı risk oluşturan mekanlarda kesintisiz ve güvenilir bir görüntü sağlanacak. Bütün verilere ulaşılabilecek." dedi.
Şentürk, ayrıca merkezin çalışma düzeni, personel eğitimi ve faaliyet planı hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: AA
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