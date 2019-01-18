Vali Şentürk'ten Afad'a Ziyaret
1 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Bilecik Valisi Şentürk
, AFAD
'ı ziyaret ederek İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'de ziyaretleri sebebiyle Vali Şentürk
'e teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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