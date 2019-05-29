Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten Bayırköy'e ziyaret
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Vali Şentürk'ten Bayırköy'e ziyaret

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bir takım incelemeler yapmak üzere Bayırköy Beldesi'ni ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten Bayırköy'e ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bir takım incelemeler yapmak üzere Bayırköy Beldesi'ni ziyaret etti.

Vali Bilal Şentürk ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy'ü ziyaret eden Bilecik Valimiz Bilal Şentürk beldemizde bulunan tesislerimizden Halı Saha Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Şehit Ömer Halisdemir Stadı, yapımı devam eden Bayırköy Gölet projesini ve Sağlıklı Yaşam Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Valimize nazik ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:15 Kaynak: İHA
Mustafa Yaman, Bilecik, Bayırköy, Yaşam
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