Vali Şentürk'ten Bilecik halkına "Kovid-19" uyarısı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde artmasına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şentürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mart ayından bu yana büyük bir mücadele verdiğini hatırlattı.

Bilecik'te tedbirlerle ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şentürk, "Bir dönem iyi bir başarı da sağlamıştık aslında ama son dönemde tüm dünyada olduğu gibi bu virüste yeniden bir hareketlenme görüyoruz. İlimiz adına bu noktada ne yapabiliriz veya bu virüsün artışının nereden kaynaklandığına ilişkin çalışmaları çok kapsamlı olarak yapıyoruz." dedi.

Şentürk, denetimler sürerken bir yandan da hayatın rutin akışının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynağına göre önlemler geliştirdiklerini, 65 ve üstü yaşlardaki vatandaşlar için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Şentürk, şunları söyledi:

"Tabii bu vaka artışı bizi nereye getirir? Daha büyük kısıtlamalara getirir. Eğer vaka artışlarını kontrol altına alamayacak olursak bu işin sonu tekrar başa dönme noktasına kadar gelebilir. Bir vaka pozitif, onu tespit edip evinde karantina altına alıyoruz. Tedavisini oradan takip ediyoruz, düzenli olarak sağlık ekiplerimiz her gün arıyor. Aynı zamanda kolluk güçlerimiz de takip ediyor. 14 gün karantinadan ayrılmaması gerekir. Hem kendisinin hem de diğer kişiler sağlığı açısından bilinçli olacak. Bunun aksini yapmak bile bile zarar vermek demektir ki bunun hem adli açıdan hem de idari açıdan bir cezası olur.

Rakamlar bir şey ifade etmez. Yani bizde bir vaka olması ile 10 vaka arasında olması arasında ne fark var? Rakamların önemi yok, bu işi beraber çözelim. Tehlike daha mı büyük diyeceğiz. Evet tehlike küçük değil. Çünkü vaka sayılarında tüm ülke ölçeğinde genel anlamda bir artış trendi var. Biz bu işi aslında çok güzel bir noktaya indirmiştik. Biz de mayıs ayı vakaların minimum noktada olduğu bir aydı. Haziran ayında bir iki vaka söz konusu oldu. Temmuz ayında artış oldu. Ağustos ayına geldik tekrar bir artış oldu. Bunu tersine döndürmemiz lazım. Şu anda ilaç yok önümüzde, buna göre kurallara uymak zorundayız."