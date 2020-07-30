Vali Şentürk'ten ceza uyarısı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Covid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını vurgulayarak, "Biz ceza yazmak istemiyoruz. Uyarılarımıza rağmen tedbir almayan işletmelere gerekleri işlemleri yapacağız" dedi.

Bilecik İl İdare Şube Başkanları Toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonunda Vali Bilal Şentürk, başkanlığında yapıldı. Vali Şentürk, İl İdare Şube Başkanları toplantısında, dünyada yaşanan korona virüs tehdidinin henüz geçmediğini, Covid-19 pandemisine karşı oluşturulan "yeni normaller" çerçevesinde Kurban kesiminde ve bayramlaşmalarda tedbiri elden bırakmadan temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyulmasını istedi.

"Öncelikle kendimiz riayet edip, tedbirimizi alacağız"

Tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını vurgulayan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"İlimiz, Türkiye genelinde değerlendirildiğinde, Sağlık Bakanımız da zaman zaman haftalık değerlendirmelerinde en az vaka olan iller arasında olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Hem Bilecikli hemşerilerimize, hem bu noktada emek sarf eden tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik hususundaki sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın yetkililerinin hatırlatmalarına riayet etmeliyiz. Öncelikle kendimiz riayet edip, tedbirimizi alacağız. Bu konuda bilinçli davranmak zorundayız ve bu bilinci tabana kadar yaymak zorundayız. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde denetimler devam etmektedir. Biz ceza yazmak istemiyoruz. Bu tedbirler hepimiz için gerekli. Kişi, irtibat kurduğu bir ortamda bulunduğu insanları riske atma hakkına sahip değil, kaldı ki kendisini de riske atma hakkına sahip değil. Uyarılarımıza rağmen tedbirleri dikkate almayan işletmelere gerekleri işlemleri yapacağız."

"Kamu görevlisinin devlete yakışır duruşu olmalı"

Kurumların sahada olmasını ve çalışmalarda vatandaşı da bilgilendirerek işin içerisine katılması gerektiğini belirten Vali Şentürk, "İlimizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak mahiyette çalışmalarımızı belli bir ivmeyle beraber sürdürmemiz gerekiyor. Verimli olarak çalışmalıyız. Görev yaptığımız süreçte kendi motivasyonumuzu da üst seviyede tutmalıyız. İşimize önce kendimiz değer vereceğiz. Topluma yönelik fayda boyutu fazla olan her şey değerlidir. Kamu görevlisinin devlete yakışır duruşu olmalı. Görev ve sorumluluğumuzun nerede başlayıp nerede bittiğini bilmeliyiz. Sunduğumuz hizmetin kamu hizmeti olduğunu gözeterek yapmalıyız" dedi. - BİLECİK