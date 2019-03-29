Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten Doğa Turizmi İncelemesi

Vali Şentürk'ten Doğa Turizmi İncelemesi

50 dakika önce

Vali Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletlerde incelemede bulundu.

Vali Şentürk'ten Doğa Turizmi İncelemesi, System.String[]
Vali Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletlerde incelemede bulundu.

Vali Şentürk, İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve diğer ilgililerle, 2006 yılında baraj kurulması dolayısıyla TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim yeri olan Günyurdu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayı Boyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri olarak seçilen ancak 2005 yılında başlatılan baraj çalışmaları kapsamında su seviyesinde olması nedeniyle istimlak edilerek boşaltılan Günyurdu köyünde de incelemede bulunan Şentürk, eski yerleşim yeri olan köyün turizme kazandırılması yönünde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Şentürk, Küçükelmalı köyündeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ve göletinde yeni yatırımların yapıldığı alanda da incelemede bulunarak, muhtar Halil Ak ve ilgililerden bilgi aldı.


Ziyaretçilerden ilgi gören Bozcaarmut Göleti'nde İlçe Kaymakamı Kurt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nalbant ile incelemede bulunan Vali Şentürk, köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten Doğa Turizmi İncelemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]