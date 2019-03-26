Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten Girişimci Kadınlara Ziyaret

Vali Şentürk'ten Girişimci Kadınlara Ziyaret

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk'ten Girişimci Kadınlara Ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınlarıyla bir araya geldi.

Şentürk, İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş ile Kurşunlu köyünde girişimci kadınlar tarafından kurulan kooperatife ziyarette bulunarak, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kadınların bir araya gelerek kooperatif kurduklarını ve Göl Flanoz markasıyla ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını belirten Şentürk, "Yöresel ürünlerini üreterek ekonomiye katkı sağlamanın yanında kadının neler başarabileceğini de göstermiş oldular. Kurdukları serada da doğal ürünler yetiştiriyorlar. Verdikleri emeklerinden ve mücadelelerinden dolayı girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Kooperatif Başkanı Rahime Yıldırım da çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kooperatifin başarılı olması için kadınlar olarak dört elle bu işe sarıldıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:00 Kaynak: AA

Gölpazarı, Bilecik, Güncel
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