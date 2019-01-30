Vali Şentürk'ten Gölpazarı İlçesine Ziyaret

Bilecik
Vali Bilal Şentürk, ilçe gezileri kapsamında Gölpazarı
'nı ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş
, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı
, İlçe Jandarma
Komutanı Hüseyin Kaçmaz
, İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen ve diğer ilgilerce karşılanan Şentürk, Gölpazarı hakkında brifing aldı.
Belediyeyi de ziyaret eden Şentürk, belediyenin çalışmaları hakkında Kazıcı'dan bilgi aldıktan sonra beraberindekilerle tarihi Taşhan'da, Mihalgazi
Camisi ve hamamda incelemelerde bulundu.
Çarşı merkezinde vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet eden Şentürk, çobanlık yaptığını anlatan Öner Çakmaklı'nın şiirlerini dinledi.
Şentürk, daha sonra beraberindekilerle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce güçlendirme, tefrişat ve engelli erişilebilirliği çalışmaları tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.
Okumanın önemine değinen Şentürk, "Kütüphaneler, yetişkin insanlara da hitap eder ama ağırlıklı olarak öğrencilere hitap ediyor. Yönlendireceğimiz gençlerimize ve çocuklarımıza buraları etkili ve verimli şekilde kullandırmalıyız. Bu mekanları öğrencilerimizle doldurmalıyız. Bizler artık yetenek avcılığı yapacağız. Her insanda bir yetenek var." dedi.