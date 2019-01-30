Vali Şentürk'ten Gölpazarı'na Ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilçeleri tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ilçesini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilçeleri tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ilçesini ziyaret etti.



Vali Şentürk, Kaymakam İbrahim Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Kaçmaz, Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen ile diğer ilgililerce karşılandı. İlk olarak Belediye Başkanı Kazıcı'yı da ziyaret eden belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Şentürk, daha sonra beraberindekilerle birlikte tarihi Taşhan'da, Mihalgazi Camisinde ve hamamda incelemede bulundu. Çarşı merkezinde vatandaşlarla selamlaşarak, bir süre sohbet eden Vali Şentürk, çobanlık yaptığını anlatan Öner Çakmaklı'nın şiirlerini dinledi. Vali Şentürk, daha sonra beraberindekilerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce güçlendirme, tefrişat ve engelli erişilebilirliği çalışmaları tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Bol okumalı günler geçmesi temennisinde bulunan Vali Şentürk, açılışta kimin ne kadar kitap okuduğunu sorması üzerine, Gölpazarı Kaymakamı Güneş'in yaklaşık 8 bin kitap okuduğunu öğrenince, kaymakamların görev yaptıkları yerlerde örnek kişiler olması gerektiğini ifade etti.



"Bu mekanları öğrencilerimizle doldurmalıyız"



Bilecik Valisi Bilal Şentürk, burada yaptığı konuşmada okumanın önemine değinerek, "Kütüphaneler, yetişkin insanlara da hitap eder ama ağırlıklı olarak öğrencilere hitap ediyor. Yönlendireceğimiz gençlerimize ve çocuklarımıza buraları etkili ve verimli şekilde kullandırmalıyız. Bu mekanları öğrencilerimizle doldurmalıyız. Bizler artık yetenek avcılığı yapacağız. Her insanda bir yetenek var. Çarşıda karşılaştığımız bir vatandaşımız "Ben çobanım" dedi ve kendince doğru olan bizler için de doğru olan sözler söyledi. Çobanda olsa herkesin bir yeteneği var. Onun için her çocuğa elimiz değmesi gerekir. Hepimize çok iş düşüyor. Çocuklarımızı kütüphanelerle birlikte bütünleştirdiğimiz zaman iyi insan yetiştirmiş oluruz. Zaman zaman yetenekleri olan insanları buralara getirerek gençlerin karşısına çıkaralım. Farklı rol modelleri ortaya koyalım. Çocuklarımız, ilgi ve meraklarına uygun olanı alıp istifade etsinler" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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