Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten Hastalara Moral Ziyareti

Vali Şentürk'ten Hastalara Moral Ziyareti

14 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Şentürk'ten Hastalara Moral Ziyareti, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve diğer yetkililer tarafından müdürlük önünde karşılanan Vali Şentürk, yapımı devam eden 250 yataklı devlet hastanesi inşaatı ile sağlık teşkilatının genel çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra İl Sağlık Müdürü Keskin, Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Üçkardeş ve hastane yetkilileriyle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Vali Şentürk, servislerde ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tedavi gören çocuklarla da yakından ilgilenen ve moral vermeye çalışan Vali Şentürk, "Buraya insanlar şifa bulmak için geliyor. Doktorlarımızın moral ve motivasyonu önemli. Hasta ve hasta yakınlarımızın moralleri de ne kadar yüksek olursa tedavileri de o kadar iyi olur. Son yıllarda sağlık alanında büyük yatırımlar yapılıyor. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın en önemli hedefleri arasında yer alıyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Yaşam
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