Son Dakika › Güncel › Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine moral verdi - Son Dakika
Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine moral verdi
6 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevi sakinleriyle video konferans yöntemi ile görüştü.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevi sakinleriyle video konferans yöntemi ile görüştü.
Şentürk, görüntülü görüşmede yaşlıların hatrını sordu, sağlık diledi.
Onlardan sağlıkları için huzurevinden çıkmamalarını isteyen Vali Şentürk, "Sizin sağlığınız bizim için önemli, başımızın tacısınız. Sizleri yerinizde ziyaret edemiyoruz ama teknolojik olarak ulaşabiliyoruz ve görüşebiliyoruz. İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber bertaraf edeceğiz. Sizler de orada kalarak bizlere yardımcı olacaksınız." dedi.
Görüşme sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost'ta Vali Şentürk'e eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:16 Kaynak: AA
Son Dakika Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı