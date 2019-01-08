Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi'ne Ziyaret

Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi'ne Ziyaret

7 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdare Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi'ne Ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdare Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Şentürk, toplantı salonunda İl Özel İdaresi tarafından kırsal alanda yürütülen yol, içme suyu, alt ve üst yapı gibi yatırım çalışmalarıyla 2019 yılında planlanan projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlara kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Vali Şentürk, "Amacımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın rahat yaşamasını sağlamak, hayat kalitesini yükseltmek için kurumlarla özverili şekilde çalışacağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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