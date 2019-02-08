Vali Şentürk'ten İlçe Ziyaretleri
24 dakika önce
İlçeleri tanımak amacıyla gezilerini sürdüren Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İnhisar ve Yenipazar ilçelerini ziyaret etti.
İlçeleri tanımak amacıyla gezilerini sürdüren Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, İnhisar
ve Yenipazar
ilçelerini ziyaret etti. Vali Şentürk
, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami
Yılmaz, İlçe Jandarma
Komutanı Süleyman Batur ve İlçe Emniyet Amir Vekili Nazif Bayhan ile daire müdürleri tarafından karşılandı.
İlçe Kaymakamı Yılmaz'dan brifing alan Şentürk, 2015 yılında sel nedeniyle zarar gören Tozman köyünde devam eden dere ıslah çalışmalarını inceleyip muhtar Faruk Ertoğrul'dan çalışmalar ve köy hakkında bilgi aldı.
Köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Şentürk, "Gelir artırıcı neler yapılabilir, bunları tespit edeceğiz. Tercih sıralamasını doğru yapmalıyız. Köylerimize yatırımlarımızı ona göre yapmamız gerekir." dedi.
Şentürk, Yenipazar ilçesi ziyaretinde de İlçe Kaymakamı Yavuz Kartal
ve Belediye Başkanı İlhan Özden
'den ilçe hakkında brifing aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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