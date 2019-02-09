Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten İnhisar İlçesine Ziyaret

Vali Şentürk'ten İnhisar İlçesine Ziyaret

7 dakika önce

İlçeleri tanımak amacıyla ziyaretlerini devam eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in İnhisar ilçesini ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten İnhisar İlçesine Ziyaret, System.String[]
İlçeleri tanımak amacıyla ziyaretlerini devam eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in İnhisar ilçesini ziyaret etti.

Vali Şentürk, İnhisar İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İnhisar İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Batur ve İnhisar İlçe Emniyet Amir Vekili Nazif Bayhan ile daire müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakam Yılmaz'dan ilçe hakkında brifing alan Vali Şentürk, 2015 yılında sel nedeniyle zarar gören Tozman köyünde devam eden dere ıslah çalışmalarını inceleyerek, muhtar Faruk Ertoğrul'dan çalışmalar ve köy hakkında bilgi aldı. Köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Şentürk, "Gelir artırıcı neler yapılabilir, bunları tespit edeceğiz. Tercih sıralamasını doğru yapmalıyız. Köylerimize yatırımlarımızı ona göre yapmamız gerekir" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:19 Kaynak: İHA

Yaşam
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