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Vali Şentürk'ten iş dünyasına ziyaret

55 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mermer ve seramik sektöründe üretim yapan fabrikaları ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten iş dünyasına ziyaret, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mermer ve seramik sektöründe üretim yapan fabrikaları ziyaret etti.

Şentürk, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkinde, doğal taş sektöründe mermer, granit ve mozaik taşı üretim yapan Silkar Madencilik'i ziyaret etti.

Fabrikalar Üretim Direktörü Nurtaç Akgöz ve Fabrika Müdürü İbrahim Kaya'dan, üretim hakkında bilgi alan ve tesisleri gezen Şentürk, daha sonra seramik üretimi yapan BİEN Seramik Fabrikasına geçti.

Fabrikanın Yönetim Kurulu üyeleri Nevrettin Şenyayla ve Cengiz Erdinç'den üretim kapasitesi ve yatırımlar hakkında bilgi alan Şentürk, sanayi kuruluşlarının istihdamın yanı sıra ekonomiye de büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Ülkenin ve ilin kalkınması ve gelişmesi için elini taşın altına koyan iş adamlarına teşekkür eden Şentürk, şöyle konuştu:

"İlimiz, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti. Seramik ve mermer bakımından önemli bir konumda. Önemli bir madencilik merkezi olan ilimizde çok sayıda mermer sahası bulunmaktadır. İstihdam sağlayan ve üretim yapan sanayici ve iş adamlarıyla tanışmak amacıyla, farklı sektördeki sanayi kuruluşlarını da ziyaretler gerçekleştireceğim."

Madencilik, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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