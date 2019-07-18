Vali Şentürk'ten Kuran kursuna ziyaret
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Vali Bilal Şentürk, Osmanlı Hafızlık Kuran Kursu ile 4-6 yaş grubu Hacı Menekşe Sözer yaz Kuran Kursunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:48 Kaynak: AA
Vali Bilal Şentürk, Osmanlı Hafızlık Kuran Kursu ile 4-6 yaş grubu Hacı Menekşe Sözer yaz Kuran Kursunu ziyaret etti.
Vali Şentürk, İl Müftüsü Necati Akkuş
ve Kuran kursu yetkilileri ile birlikte Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kuran kursunda hafızlık eğitimi alan çocuklarla birlikte sohbet ederek, nasihatlerde bulundu.
Kurslarda, çocukların daha erken yaşta bilgilere kavuşacaklarını ve öğrendiklerinin hayatta da faydalı olacağını ifade eden Vali Şentürk, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı yetişmeleri gerekir. Burada aldıkları eğitimle hataları düzelten, doğrusunu bilen bireyler olarak yetişecekler. Öğrendiklerini unutmamaları için sağlam temel oluşturmalılar." dedi.
İl Müftüsü Akkuş da amaçlarının geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin şahsiyetlerinin oluşmaya başladığı dönemde Kur'an-ı kerimle tanıştırmak, milli, manevi ve kültürel değerleri paylaşmak istediklerini söyledi.
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