Vali Şentürk'ten kütüphane ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Şentürk'ten kütüphane ziyareti - Son Dakika

Vali Şentürk'ten kütüphane ziyareti

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten kütüphane ziyareti, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.


Vali Şentürk, ziyarette kütüphanede üniversite sınavlarına hazırlanan, ders çalışan öğrenciler ve araştırma yapanlarla bir süre sohbet etti. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Vali Şentürk, kütüphanenin durumu ve kütüphanem cepte uygulaması ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Koçabıcak ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Semih Kaya'dan bilgi aldı.


Kütüphaneye üye olan Vali Şentürk, "Kütüphanemizde üniversite sınavına hazırlananlar, öğretmenlerinin verdiği dersleri yapanlar, kitap okuyanlar da var. Öğrenciler ve vatandaşlarımız tarafından kütüphanemiz dolu dolu kullanılıyor. Buraları verimli şekilde kullanmalıyız. Kütüphanemiz eserler bakımından da zengin. Özellikle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalıyız. Kütüphanemizi daha çok öğrenci ve halkın kullanması için çeşitli projeler uygulayacağız" dedi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Semih Kaya, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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