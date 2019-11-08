Vali Şentürk'ten mermer fabrikasına ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret ederek incelemede bulundu.



Vali Şentürk; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte İlyasbey köyünde faaliyet gösteren fabrikada incelemede bulundu. Vali Şentürk, Bilecik'ten dünyaya açılan tesisin istihdamının ve ihracatının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK