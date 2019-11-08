Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten mermer fabrikasına ziyaret
Son Dakika Yaşam Vali Şentürk'ten mermer fabrikasına ziyaret

Vali Şentürk'ten mermer fabrikasına ziyaret

7 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret ederek incelemede bulundu.

Vali Şentürk'ten mermer fabrikasına ziyaret, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret ederek incelemede bulundu.


Vali Şentürk; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte İlyasbey köyünde faaliyet gösteren fabrikada incelemede bulundu. Vali Şentürk, Bilecik'ten dünyaya açılan tesisin istihdamının ve ihracatının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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