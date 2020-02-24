Vali Şentürk'ten meslek lisesi öğrencilerine ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Girişimci adımlar yetkin eller (GAYE)" programı kapsamında etkili sunum eğitimi verilen meslek lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitimde 15 okuldan 52 meslek lisesi öğrencisiyle bir araya gelen Şentürk, onlara başarı diledi.

Şentürk, öğrencilere hayal kurmaları ve dünyayı daha iyi tanımaları tavsiyesinde bulunarak, "Burada eğitimin temelini alıyorsunuz, bundan sonra kendi çabanızla kendinizi geliştireceksiniz. Kendinizi ifade edebilmelisiniz. Yolun başındasınız, ufkunuzu diri tutacaksınız. Teknolojiyi, yeniliğe açık olarak kullanmalısınız. Öğrendiklerinizi, tecrübelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Hayatta karşılaşacağınız zorluklarla mücadele edin. Engelleri aşıncaya kadar azimle koşacaksınız ve pes etmeyeceksiniz. Ayağını yere sağlam basan gençler olmalısınız." diye konuştu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Güngördü de, Şentürk'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.