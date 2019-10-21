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Son Dakika Güncel Vali Şentürk'ten Mesleki Eğitim Merkezine ziyaret

Vali Şentürk'ten Mesleki Eğitim Merkezine ziyaret

29 dakika önce

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Mesleki Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Vali Şentürk'ten Mesleki Eğitim Merkezine ziyaret, System.String[]

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Mesleki Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile geldiği merkezde, çıraklık, kalfalık ve ustalık yapanların, mesleğin etik kurallarını benimseyerek, Ahilik geleneğine de uygun olarak görevlerini icra etmesi gerektiğini vurguladı.

Merkezde, usta öğreticiler tarafından öğrencilere mesleğin inceliklerinin detaylarına kadar öğretildiğini ve hayata hazırladıklarını belirten Şentürk, "Öğrencilerimiz, burada öğrendikleriyle mesleği 'altın bileziğe' dönüştürüyorlar. Açıktan eğitime devam ederek lise diploması da alacaklar. Yeni uygulamayla lise mezunu da olacaklar." dedi.

Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cebrail Avcı ve usta öğreticilerden kurslar hakkında bilgi alan Şentürk, "Güzellik, Saç Bakımı ve Kuaförlük" eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

Ramazan Çelik, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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