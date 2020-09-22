Vali Şentürk muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mahalle muhtarlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi.

Vali Şentürk, tüm dünyada olduğu ülkede ve Bilecik'te yeniden bir artış gösteren koronavirüs salgını ile mücadelede mahalle muhtarlarından destek beklediklerini belirterek, "Muhtarlar olarak siz bizim gözümüzsünüz. Sizler de yardımcı olacaksınız bu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine mutlaka uyulması gerektiğini, evde izolasyonu ihlal edenler hakkında yasal işlem yapıldığını ve yapılacağını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelede sürecinde bugüne kadar alınan tedbirlerin uygulanması aşamasında çok önemli sorumluluklar üstlendiniz. Alınan tedbirleri ihlal noktasında Bilecik'te çok fazla ihlalle karşılaşmıyoruz. Ama sahayı, nabzı iyi tutalım. Bir yerden bir emare, bir sıkıntı ortaya çıkmadan haberdar edin ki zamanında müdahale edelim. İnsanlar kendilerine yakın birine bu hastalık gelmeden bir şey olmaz diye düşünüyor. Yakın biri rahatsızlanınca anlıyor. Bu virüsün ne zaman yaklaşacağını kestiremiyoruz. Bu konuda hassas olmalıyız. Hepimizin bilinçli olması lazım."

Muhtarlardan, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda çok hassas olmalarını, evde izolasyonu ihlale tevessül eden kişileri takip etmelerini isteyen Şentürk, "Bugüne kadar bilinçlendirme çabası içinde olduk. Bundan sonra bu kadar uyarılara rağmen, başkasının hayatını riske atan, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem yapılacak. Toplum sağlığını riske atmaktan 2 aydan 1 yıla kadar adli işlem de yapılacak. Sizlerde tedbirlere uymayanları ihbar edin. Gerekirse fotoğraflarını çekip tespitlerinizi yapın. Sıra dışı bir durumla karşı karşıyayız. Bu işin şakası yok. Tedbirimizi alacağız. Kurallara uyacağız." şeklinde konuştu.