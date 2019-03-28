Vali Şentürk'ten Okul Ziyareti

Vali Bilal Şentürk, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Bilal Şentürk, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halis Çelik ile gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak öğretmenlerle değerlendirmelerde bulundu.



Başlattıkları staj uygulamasına değinen Şentürk, şunları söyledi:



"Valilik olarak, ilimizde eğitim ve öğretim etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla başlattığımız uygulamayla öğrencilerimiz, kurumlarda staj yapıyor. Bu eğitimin bir parçasıdır. Amacımız, çocuklarımızın devleti tanımalarıdır. Benim için bir çocuğun eğitimi, yol yapmaktan daha değerlidir. Biz insan yetiştiriyoruz. İşimiz sadece sınav kazandırmak olmasın. Çocuklarımızı, kendilerini ifade edebilen, yaptığı işi iyi yapabilecek sağlıklı ve doğru bireyler olarak yetiştirmek hedefimiz olmalı. Çocuklarımıza sorumluluklarını erken vermemiz lazım ki hayata erken hazırlansınlar."



Öğrencilere sınıflarında sorular sorarak cevaplar alan Şentürk, "İnsanın yaptığı işi sevmesi de sevdiği işi yapması da aynı sonuca götürür. İnsan, yaptığı işi zamanla sevebilir. Yaptığınız işi sevin. Hayatla barışık olun. Yakaladığınız fırsatları iyi değerlendirin. Hangi alanda olursanız olun, insanlara faydalı, dertlerine koşan ve çözüm üreten bireyler olun. Değer kazanan, değer üreten olun." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız

Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu

24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya

Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim