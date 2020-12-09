Vali Şentürk'ten restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binasında inceleme - Son Dakika

Vali Şentürk'ten restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binasında inceleme
09.12.2020 12:41
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte 3 yıl önce restorasyonuna başlanan ve çalışmaların bitmek bilmeyen valilik binasında inceleme yaptı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte 3 yıl önce restorasyonuna başlanan ve çalışmaların bitmek bilmeyen valilik binasında inceleme yaptı.
Vali Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği olarak hizmet veren hükümet konağı binasında devam eden restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Şentürk'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Yardımcısı Mehmet Akil Şahin eşlik ederken, ilgililerden bilgi aldılar.
Öte yandan 2017 yılında Mart ayında başlanan ve işin süresi 600 gün olarak belirlenen Bilecik valilik binasının restorasyon halen bitmezken, İl Özel İdaresinin ekstra çıkan işler için ikmal inşaat ihalesine çıkacağı öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti