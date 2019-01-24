Vali Şentürk'ten Şeyh Edebali Üniversitesine Ziyaret

Vali Bilal Şentürk, Şeyh Edebali
Üniversitesinde 203'ncüsü düzenlenen Üniversite Senato toplantısına katıldı.
Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi ziyaretinde, Rektör
Prof. Dr. İbrahim Taş
ve senato üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, ilin ve ilçelerin imkan ve kabiliyetini görerek, sahanın fotoğrafının net bir şekilde çekilebileceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:
"Her idareci bulunduğu yere heyecan katan kişidir. Biz de bu anlayış içerisinde geldik. Kamu kaynağını kullanan birimler, ortak akıl oluşturarak, kamu yararına olan her türlü çalışmanın ve faaliyetin yanında olmalıdır. Kişisel anlayışımızın ve taşıdığımız sorumluluğun gereği de budur. Burada görevimiz, sorumluluğumuz Bilecik
'e katkıda bulunmak. Bizler, sorumluluklarımızı paylaştırdığımız zaman, kaynağı da takviye etmek suretiyle şu imkanımız yok demek gibi bir lüksümüz olamaz. Bu noktadaki bütün çabalara, uzanan ellere elimiz uzanacaktır."
Şentürk, teorik bilgilerin, sahada pratiğe dökülebileceğini, teorinin pratiğe yansıyan boyutlarının çocuklara gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğitim alanında farklı çalışmalar yapacağız. Ayda bir öğrencimiz valilik yapacak. Bir gün makam aracı öğrenciyi evinden alsın ama makam aracına binip, hava atmakla ibaret olmadığını da görsün. Sorumluluğunu da hissetsin. Eğitimimiz, pratiği içine alan bir eğitim olsun." dedi.
Prof. Dr. Taş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitenin diğer paydaşlarla özellikle devlet kurumlarıyla ilişkisi ve ortak çalışması önemli. Bilecik'te ortak çalışmalara ve projelere el birliğiyle imza atacağız." ifadesini kullandı.