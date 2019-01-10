Vali Şentürk'ten Söğüt'e Ziyaret
2 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Vali Şentürk'ü, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanı Albay Deniz Özaslan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Süleyman Ergin ve İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın ile daire müdürleri karşıladı. Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinde 'Saygı Nöbeti' devir teslim törenini izleyen Vali Şentürk, türbe ziyaretinde bulunarak, ziyaret defterini imzaladı.
Kaymakamlık makamında Öztürk'ten ilçe hakkında bilgiler alan Vali Şentürk, daha sonra yaşlı vatandaşları ve şehit ailelerini ziyaret etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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