Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten su baskını meydana gelen evlerde inceleme
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Vali Şentürk'ten su baskını meydana gelen evlerde inceleme

28 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üç gündür süren yağışlar nedeniyle kent merkezinde su baskınlarından etkilenen evlerde incelemede bulundu.

Vali Şentürk'ten su baskını meydana gelen evlerde inceleme, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üç gündür süren yağışlar nedeniyle kent merkezinde su baskınlarından etkilenen evlerde incelemede bulundu.
Şentürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hayri Demirel ile Bahçelievler ve Hürriyet Mahallelerinde yaptığı incelemeleri sırasında mağdur vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Şentürk, "Meteorolojiden aldığım bilgiye göre Bilecik'te üç günde metrekareye 96 kilogram yağış düşmüş. Bu bir afet. Bazı iş yerlerini ve evlerin zemin katlarını su basmış durumda. Ekipler tarafından zarar tespiti yapılıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:15 Kaynak: AA
AFAD, Bilecik, Güncel
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