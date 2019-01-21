Vali Şentürk'ten Tugay Komutanlığı'na Ziyaret
32 dakika önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretleri kapsamında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretleri kapsamında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut tarafından Vali Şentürk, tören mangasını selamlayarak, ziyaret defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğgeneral Bulut, Vali Şentürk'e teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu
10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak
Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu