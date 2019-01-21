Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten Tugay Komutanlığı'na Ziyaret

Vali Şentürk'ten Tugay Komutanlığı'na Ziyaret

32 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretleri kapsamında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten Tugay Komutanlığı'na Ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretleri kapsamında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut tarafından Vali Şentürk, tören mangasını selamlayarak, ziyaret defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğgeneral Bulut, Vali Şentürk'e teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Murat Bulut, Bilecik, Jandarma, Necati Şentürk, Yaşam
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