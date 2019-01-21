Vali Şentürk'ten Tugay Komutanlığı'na Ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretleri kapsamında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretleri kapsamında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.



2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut tarafından Vali Şentürk, tören mangasını selamlayarak, ziyaret defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğgeneral Bulut, Vali Şentürk'e teşekkür etti. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu

10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu