Vali Şentürk'ün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü Mesajı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı yayımladı.



Şentürk, yayımladığı mesajında, "2019 Yılı Dünya Sulak Alanlar Günü teması Sulan Alanlar ve İklim Değişikliği şeklinde belirlenmiştir. Sulak alanlar insan yaşamı için hayati bir öneme sahiptir. Sulak alanlar, Dünyanın en verimli ortamları arasında sayılmaktadır. Sayısız bitki ve hayvan türünün hayatta kalmaya bağlı olduğu suyu ve verimliliği sağlayan biyolojik çeşitlilik ortamlarıdır. Ekosistem için vazgeçilmez olan sulak alanlar, tatlı su, gıda ve inşaat malzemeleri tedariki yanında sel kontrolü, yeraltı suyu şarjı ve iklim değişikliğinin azaltılmasına kadar, insanlığa sağladıkları sayısız fayda bulunmaktadır. Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların değerini ve bu ekosistemin doğal gücünden nasıl faydalanabileceğimizi ve iklim değişikliğini azaltmak için yapılabilecekleri düşünmemiz açısından önemlidir. Araştırmalara göre dünyadaki tüm sulak alanlarımızın üçte birinden fazlası sadece 45 yılda kaybolmuştur. Günümüzde sulak alanlar ormanlardan üç kat daha hızlı kaybolmaktadır. Hepimiz sulak alan kaybını tersine çevirmeye katkıda bulunabiliriz, böylece doğaya ve insanlara sundukları kritik hizmetlerden yararlanmaya devam ederiz. Sulak alanlar taşkınları azaltması ve kuraklığı gidermesi nedeniyle önemlidir. Sulak alanların kaybını azaltmak, eski halinde bırakmak, korumak, akıllıca kullanmak, kurutmamak, kıyı şeridinde binalar inşa etmemek, temiz tutmakla mümkündür. Sürdürülebilir bir gelecek için sulak alanların önemi konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla okullarda eğitimlerimiz devam etmektedir. Sulak alanların iklim değişikliğinin azaltılmasındaki ve uyumundaki önemli rolünün bilincinde olarak yaşanması dileğimizdir" diye belirtti. - BİLECİK

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