Vali Şentürk'ün eşinden Lefke Bezi atölyesine ziyaret
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Osmaneli ilçesinde bulunan Lefke Bezi atölyesini ziyaret etti.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Osmaneli
ilçesinde bulunan Lefke
Bezi atölyesini ziyaret etti.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
'in eşi Tomris Şahin tarafından karşılanan Münevver Şentürk, Lefke Bezi dokuması yapan kursiyerlerle bir araya geldi. Lefke Bezinin turizmde Bilecik'e ve Osmaneli'ne büyük katkısı olacağını söyleyen Münevver Şentürk Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Lefke Bezi siparişleri verdi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in eşi Tomris Şahin, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk'e sandık içinde Lefke Bezi ve hediyeler takdim etti. - BİLECİK
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