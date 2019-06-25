Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ün eşinden Lefke Bezi atölyesine ziyaret
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Vali Şentürk'ün eşinden Lefke Bezi atölyesine ziyaret

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Osmaneli ilçesinde bulunan Lefke Bezi atölyesini ziyaret etti.

Vali Şentürk'ün eşinden Lefke Bezi atölyesine ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Osmaneli ilçesinde bulunan Lefke Bezi atölyesini ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in eşi Tomris Şahin tarafından karşılanan Münevver Şentürk, Lefke Bezi dokuması yapan kursiyerlerle bir araya geldi. Lefke Bezinin turizmde Bilecik'e ve Osmaneli'ne büyük katkısı olacağını söyleyen Münevver Şentürk Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Lefke Bezi siparişleri verdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in eşi Tomris Şahin, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk'e sandık içinde Lefke Bezi ve hediyeler takdim etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Münür Şahin, Bilecik, Osmaneli, Lefke, Yaşam
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