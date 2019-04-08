Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ün Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Vali Şentürk'ün Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Vali Şentürk'ün Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Münevver Şentürk, beraberinde Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın eşi Zuhal Namal ve Valilik Özel Kalem Müdür Vekili Gülgin Işık ile Van'ın Çatak ilçesinde vatani görevini yaparken 1985 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Münür Kopuk'un merkeze bağlı Koyunköy'de yaşayan annesi Ayşe Kopuk ile Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vatani görevini yerine getirirken 2006 yılında eğitim esnasında beyin kanaması geçirerek vefat eden Murat Güner'in İlyasça köyünde yaşayan annesi Mamuriye Güner'e ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Münevver Şentürk, ailelere başsağlığı dileklerini ileterek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Devletin, vatanın bölünmez bütünlüğü için şahadet şerbeti içmiş şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını belirten Şentürk, "Şehit ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Ülkenin birlik ve bütünlüğüne, barış ve kardeşliğine kast eden terör odakları, amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Şehitlerimiz, Türk milletinin onuru, şerefi ve gururudur" dedi.

Şehit aileleri ise devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:33 Kaynak: İHA

Yaşam
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