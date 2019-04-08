Vali Şentürk'ün Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Şentürk, ilk olarak Van
'ın Çatak
ilçesinde vatani görevini yaparken 1985 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Münür Kopuk'un merkeze bağlı Koyunköy'de yaşayan annesi Ayşe Kopuk'u ziyaret etti.
Kopuk ile bir süre sohbet eden Şentürk, daha sonra 2006'da Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde eğitim esnasında beyin kanaması geçirerek vefat eden Murat Güner
'in İlyasça köyünde yaşayan annesi Mamuriye Güner'in evine gitti.
Ailelere başsağlığı dileklerini ileten Şentürk, burada yaptığı açıklamada, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.
Devletin, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadet şerbeti içmiş şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını belirten Şentürk, "Şehit ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Ülkenin birlik ve bütünlüğüne, barış ve kardeşliğine kast eden terör odakları, amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Şehitlerimiz, Türk milletinin onuru, şerefi ve gururudur." diye konuştu.
Şentürk'e ziyarette, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın eşi Zuhal Namal ve Valilik Özel Kalem Müdür Vekili Gülgin Işık da eşlik etti.