Vali Şentürk'ün Kurban Bayramı mesajı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Şentürk, yayımladığı mesajında, "Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve kimsesizlerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı özel günlerdir. İnancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu özel günlerde, birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Milletimizi güçlü kılan büyük medeniyet geleneğimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bu bayram günlerini bir fırsat olarak değerlendirilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini, temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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