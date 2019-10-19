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Son Dakika Yaşam Vali Şentürk'ün lise ziyaretleri

Vali Şentürk'ün lise ziyaretleri

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.


Vali Şentürk'e ziyaretinde Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik eşlik etti. Hedeflerinin ilk sırasında çocukların kendisini karşısındaki kişiye anlatabilecek iletişim becerisini geliştirmek olduğunun altını çizen Şentürk "Öncelikle öğrencilerimizi tanımalıyız. Öğrencimizin zekası, çalışkanlığı, iletişim becerisi, özgüveni gibi temel karakteristik özelliklerinin fotoğrafını çekmeliyiz. Başarısını etkileyen olumlu, olumsuz unsurlar nelerdir? Bilmeliyiz ve profilini çıkarmalıyız. Çocuğumuzun başarısızlığındaki hususları bilirsek, sorunu çözmüş oluruz. Çocuklarımızın başarısı üzerindeki olumsuz unsurları bertaraf etmeliyiz. Çocuklarımızı yönlendirme noktasında işin başı öğretmenlerdir. Fatih'ler, Akşemseddin'lerle var oluyor. Şeyh Edebalilerin sayesinde Osmangaziler yetişiyor. Bugünün Şeyh Edebalileri sizlersiniz. Çocuklarımıza okuma kültürünü, hayata hazırlama ve ifade edebilme becerisini kazandırmalıyız" ifadelerine yer verdi.


"Sorumluluk duygusu geliştirilmeli"


Vali Şentürk, konuşmasının devamında, öğretmenlerden, sorumluluk duygusu zaafını gördükleri çocuklara, sorumluluk yükleyecek şekilde görev dağılımı yapmalarını isteyerek, "Doğruluk, dürüstlük ve merhamet önemli. Dolayısıyla temel değerler açısından hem dini hem de milli değerlerimizi en iyi şekilde anlatmalıyız. Şu anda yaşadığımız terörle mücadelede birliğimizi o değerlere borçluyuz ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu milletin bir parçası olmaktan dolayı ortak değerlerimiz var ki bunları en iyi şekilde bilmemiz gerekir. Bu bilince sahip çocuklar yetiştirmeliyiz. Ortalıkta nereye gideceği belli olmayan bireyler olmaması gerekir. Bunun sorumluluğu önce eğitimcilerde, sonrasında bizdedir" dedi.


Her türlü bağımlılıkla da mücadele edeceklerinin altını çizen Vali Şentürk, daha sonra öğretmenlerin görüşlerini alarak, sınıflarda öğrencilerle buluştu. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
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